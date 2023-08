Mondiali di Ciclismo, gli italiani si allenano in Mugello

Oggi in Mugello sono stati presentati i Mondiali di Ciclismo che si svolgeranno quest'anno a Glascow, in Scozia. "Lo sport a due ruote si coniuga al paesaggio e alla bellezza del territorio nella cornice di attesa di una grande manifestazione sportiva - sottolinea Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana delegato allo Sport - Siamo grati alla comunità mugellana che ospita gli atleti, ai Sindaci che si sono impegnati a questo scopo: insieme hanno lanciato un segnale importante. Gli atleti e i tanti che vanno in bici alimentano una cultura di mobilità sostenibile e di prevenzione dei problemi di salute. E' un aspetto non trascurabile di questa disciplina".

La Città Metropolitana ha creduto nell'opportunità di portare il Tour de France "sul nostri territorio, nel 2024. Lo sport può diventare un volano per le nostre economie, accanto a una considerazione decisiva: il ciclismo è uno sport popolare, ammirato e partecipato, senza biglietti di ingresso e si addice molto ai nostri territori che hanno una tradizione di protagonisti sulle due ruote, campioni come Bartali e Nencini, e di commissari tecnici, come il grande Alfredo Martini, il compianto Franco Ballerini e l'attuale commisario che speriamo possa portare in Italia il titolo iridato".

"Stamani - continua Armentano - abbiamo voluto partecipare alla presentazione dei Mondiali per fare il nostro 'in bocca al lupo' da parte di tutta la Città Metropoliana, nel segno di una cultura che portiamo avanti con convinzione: sport, benessere, ambiente, salute, educazione al rispetto. Penso anche alla gratitudine verso Alberto Bettiol, testimonial per la nostra campagna 'Fair Play, educare tifando'".

C'è un punto importante a cui rivolgere attenzione: "E' la sicurezza. Non dimentichiamo le tante vittime sulle due ruote negli utlimi mesi. Bisogna proteggere la vita. Tra gli eventi che precederanno il Tour de France intendiamo creare un momento scienticico di riflessione e proposta a riguardo".