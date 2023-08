Record di fiocchi rosa e azzurri a Massa, in 24 ore sono nati 11 bebé

Undici bambini in 24 ore. Sono quelli nati dall'una di notte del 31 luglio all'una di notte di oggi, 1 agosto, all'ospedale "Apuane" di Massa. Otto femminucce e tre maschietti, tutti in piena salute, tutti sotto il segno zodiacale del leone, tutti nati nelle ore in cui nel cielo notturno è possibile ammirare il primo plenilunio di agosto, il prossimo sarà il 31 agosto. Avere due pleniluni nello stesso mese non avviene tutti gli anni, si tratta di un evento speciale, come speciali sono stati i tre turni di servizio che al reparto di Ginecologia e ostetricia/nido dell'ospedale "Apuane" si sono alternati in un vero e proprio "tour de force" per assistere undici mamme che hanno partorito nel giro di poche ore.

Un parto è avvenuto all'Area nascita integrata dell'Ospedale del Cuore, dove madre e bebè sono stati affidati alle cure dei neonatologi e cardiologi della Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” e dove i ginecologi e le ostetriche dell'ospedale Apuane sono parte integrante del gruppo multispecialistico “Pregnancy Heart Team”.

Un vero record di questi tempi dove ovunque, in Italia, la riduzione delle nascite è un dato di fatto, e che conferma la tendenza dell’ospedale di Massa ad essere scelto da numerose famiglie per mettere al mondo i propri figli.

Il primo vagito è stato alle 1:09 di ieri (lunedì 31 luglio), l'undicesimo alle 1:21 di oggi (martedì 1 agosto). Uno dopo l'altro, l'arrivo degli undici bebè ha riempito di emozione familiari e di impegni il personale, con ostetriche, infermieri, operatori socio-sanitari e medici che hanno lavorato senza sosta per accogliere, assistere ed accompagnare mamme, bambini e papà.

“Sono state 24 ore di intenso lavoro - dice Roberto Marrai, direttore della struttura di Ostetricia e ginecologia di Massa - durante le quali sono state impegnate tutte le sale parto disponibili. Alcuni parti sono stati veloci, altri hanno richiesta più tempo e maggior impegno, ma la felicità dei genitori e la gioia di aver accompagnato alla nascita tanti piccoli è una soddisfazione che fa sempre parte del nostro lavoro e ci gratifica”.

“Oggi siamo molto orgogliosi e soddisfatti – aggiunge Marrai - perché abbiamo garantito l'assistenza a tante mamme in un breve lasso di tempo. Significa che il nostro reparto riesce a garantire standard di assistenza elevati e sicurezza. Lo dimostrano anche i numeri. Dallo scorso 1 gennaio ad oggi, 1 agosto 2023, a Massa sono stati effettuati 674 parti, 45 in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Si tratta di un forte segnale di fiducia verso il nostro operato. Merito delle professionalità che qui lavorano con umiltà e spirito di squadra e alle quali voglio rivolgere il mio ringraziamento per l'impegno e la passione che mettono nell'accogliere le famiglie e i nuovi nati”.

Non è la prima volta che all'ospedale "Apuane" si concentrano così tanti parti in così poco tempo. Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre del 2019 nacquero 5 femminucce e due maschietti, sette in poche ore, mentre nel primo fine settimana di ottobre del 2022, in 36 ore nacquero 21 bambini.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa