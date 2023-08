Street basket per il Dynamo Camp su campi in gomma riciclata

Si è concluso questo week end il Toscana B’3 powered by Ecopneus: il primo torneo di basket 3x3, che si gioca su pavimentazione in gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso, organizzato da Italian Basketball World, GS Eventi e Gek Galanda.

Centinaia i giocatori e le giocatrici che hanno dato vita alle 16 tappe che hanno animato le piazze toscane: un autentico successo nonché un corollario di iniziative coinvolgenti per una manifestazione itinerante durata due mesi e che ha permesso agli organizzatori di raccogliere gran parte del movimento 3x3 locale in una community di appassionati, dando luogo ad un vero e proprio campionato. Le squadre vincitrici dei 16 tornei, inoltre, continueranno i loro percorsi verso le finali nazionali 3x3 Italia FIP, Red Bull Half Court, 33BK, LB3.

Un trionfo che ha permesso di centrare gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, giocando su campi ecosostenibili ed includendo ragazzi con difficoltà motorie ed intellettive, grazie ad eventi di basket in carrozzina e baskin. Avendo come charity partner la Fondazione Dynamo Camp ETS, impegnata a sostenere il diritto alla felicità di bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche e delle loro famiglie, la cornice finale non poteva che essere quella degli impianti del Dynamo Camp a Campo Tizzoro, sulla Montagna Pistoiese, gestiti da Dynamo Sport.

Lo street basket di Toscana B’3 ha beneficiato del contributo di Ecopneus, società senza scopo di lucro tra i principali responsabili per il riciclo degli Pneumatici Fuori Uso in Italia, che ha fornito campi realizzati con materiali riciclati, superfici sportive hi-tech ad alte prestazioni in gomma riciclata da PFU, removibili e performanti, realizzati grazie al contributo di Microgomma e SP Plast.

L'evento ha ricevuto un forte sostegno da parte di Conad Nord Ovest e dei Soci toscani, da sempre attenti alla sostenibilità e alla comunità, con un particolare impegno verso le giovani generazioni. Conad Nord Ovest ha donato un kit a tutti i partecipanti alle competizioni e ha messo a disposizione buoni sconto spendibili presso tutti i punti vendita Conad della Toscana, dimostrando la sua attenzione verso la sostenibilità e l'impegno sociale.

Infine, ci sono tanti atleti, giovani ma non necessariamente, che oltre a giocare e divertirsi, hanno gioito per un successo sportivo frutto del sacrificio e del sudore, questo è l’elenco dei vincitori:

UNDER

Vincitori Under 14: Cecina capitale (Livorno)

Vincitori Under 16: Gli antistalloni (Livorno)

Vincitori Under 18: Viva la Fiba (San Casciano)

Best young talent Conad: Tommaso Baldacci

SENIOR

Vincitore: Los Perros Hermanos (Montignoso, composta da Ettore Menicocci, Lorenzo Suriano

Simoncini, Gabriele Viola, Timothy John Taylor)

Best young talent Conad: Alessandro Valletti

Particolarmente soddisfatto Gek Galanda, gloria cestistica nazionale che in rappresentanza degli organizzatori di Toscana B’3 afferma: “La maggior soddisfazione credo debba arrivare dalla constatazione che quello che abbiamo realizzato è stato in primis apprezzato perché rivolto al sociale, alla sostenibilità, allo sport inteso come 3x3. Poi, in seguito la community di ToscanaB’3 ha cominciato a vivere e ragionare di vita propria mentre le superfici in PFU hanno ottenuto il massimo apprezzamento dei giocatori. Questo è il miglior risultato che ci potessimo aspettare!”

“Progetti come il Toscana B’3 aiutano a consolidare la sinergia tra sport e sostenibilità – sottolinea Giorgio Pisano, Responsabile Sviluppo Mercati di Ecopneus – Toscana B’3, giunto alla conclusione, ci ha permesso di presentare al pubblico e agli atleti un modo innovativo di praticare basket, con una maggiore sensibilità e responsabilità verso l'ambiente e naturalmente puntando a supportare i cestisti nel gesto atletico. Grazie alla gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso, abbiamo dato vita ad un campo eco-performante che offre ad ogni giocatore la possibilità di beneficiare dei vantaggi e del potenziale che solo la gomma riciclata può offrire: un materiale che rende le superfici elastiche e con un’elevata capacità di assorbimento degli urti, ecofriendly e riciclabili al 100%”.

“Siamo giunti alla fine di questa entusiasmante esperienza, insieme ad Italian Basketball World, Gek Galanda ed Ecopneus, che ci ha permesso di partecipare in tantissime piazze toscane ad iniziative inclusive e sostenibili. – dichiara Alessandro Penco, Direttore Rete Toscana – Una sinergia, quella tra sport e sostenibilità, che è risultata vincente, grazie al coinvolgimento di

centinaia di appassionati dello sport, creando aggregazione e valore condiviso per le giovani generazioni.”

Italian Basketball World, GS Eventi, Gek Galanda, Ecopneus, Conad Nord Ovest e Dynamo Sport ringraziano di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione, congiuntamente a tutti i partner commerciali, in particolare HappyIn, Perdomire, DIFE e Lavoropiù, dando appuntamento alla prossima edizione che sarà ancora sempre più attenta alla sostenibilità, che sia essa sociale o ambientale.