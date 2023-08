Lavori di manutenzione con un intervento di risanamento del fondo stradale in via dell’Arrigo, tra gli incroci con via delle Croci e via di Legnaia. Per questo motivo il tratto di strada interessato dal cantiere è chiuso al traffico da venerdì 4 fino a lunedì 7 agosto 2023. La direttrice alternativa alla viabilità interessata dalla chiusura è la Sp98 (via di Mosciano).

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa