Portiere, campione, leggenda: Gianluigi Buffon lascia il calcio

Oggi per il calcio italiano è una giornata particolare. Gianluigi Buffon ha deciso di appendere gli scarpini, o meglio, i guanti al chiodo. Il portiere toscano ha detto stop col calcio giocato e ha chiuso così una carriera spettacolare durata quasi trent'anni. Era il 1995-96 quando esordì in Serie A col Parma, ha scelto di ritirarsi sempre col Parma all'inizio della stagione 2023-24.

In mezzo Buffon ha fatto di tutto. Il portiere, nato a Carrara nel 1978, ha vinto Scudetti su Scudetti, è stato una bandiera della Juventus e del Parma, ha vinto in Francia con la maglia del Paris Saint Germain, ha alzato una coppa del mondo da protagonista e ciononostante è rimasto alla Juventus con cui pochi mesi dopo ha fatto la Serie B. Non a caso c'è chi lo indica tra i migliori giocatori della storia, senza dubbio uno dei portieri più forti, se non il più forte.

Buffon ha detto addio con un video sui social, ma la notizia era nell'aria. E adesso che farà? Nel corso di questi 45 anni è stato anche attore, imprenditore (possiede quote di Zucchi) e patron della Carrarese, squadra di cui è tifoso. Per ora si riposerà, questo è certo, poi si vedrà. Di certo il calcio perde un gigante.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023