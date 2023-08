Lavoro, 5 bandi di concorso nel Mugello per 10 posti

Sono 10 i posti messi a concorso con i 5 bandi pubblicati dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Si tratta di bandi per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di Funzionari per i Comuni di Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Dicomano e Palazzuolo sul Senio:

- 4 i posti a Borgo San Lorenzo per Funzionario Amministrativo Servizi giuridici (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) la cui scadenza è prorogata al 24 agosto;

- 2 posti di Funzionario Amministrativo Servizi Economico Finanziari (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) di cui un posto per il Comune di Borgo San Lorenzo ed un posto per il comune di Dicomano, con scadenza prorogata al 24 agosto;

- a Palazzuolo sul Senio cercano un di Funzionario Tecnico (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione), scadenza domande 24 agosto;

- a Barberino di Mugello il bando riguarda 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Amministrativo (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione), scadenza 24 agosto;

- 2 i posti per Funzionario Tecnico (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) di cui un posto per il Comune di Barberino del Mugello ed un posto per il Comune di Borgo San Lorenzo, scadenza domande 31 agosto.

Gli avvisi completi sono in pubblicazione sul sito istituzionale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello al seguente link: https://www.uc-mugello.fi.it/bandi-di-concorso

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso il "Portale del Reclutamento" disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it previa registrazione sul portale stesso.

Fonte: Unione dei Comuni del Mugello