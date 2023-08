Si cercano medici e sanitari per l’ospedale dell’Elba, pubblicato l’avviso di Estar

E’ uscito l’ avviso di Estar, annunciato nelle scorse settimane, che offre la possibilità a medici specialisti e sanitari di lavorare da una a cinque settimane l’anno all’isola d’Elba: un avviso senza scadenze, per formare l’elenco di professionisti a cui l’Asl Nord Ovest potrà far riferimento - per periodi di tempo limitati, dal 4 settembre al 31 dicembre 2023 – al fine di dare garanzia di continuità ai servizi sanitari del presidio ospedaliero dell’isola

La misura, di carattere eccezionale, è attivata in attesa di concorsi specifici, anch’essi già annunciati, che prevedono nuove assunzioni con percorsi assicurati di carriera professionale e rivolti in particolare ai giovani professionisti.

Partecipando a questo primo bando, medici e sanitari che decideranno di prestare servizio all’Elba da una a cinque settimane non consecutive nell’anno godranno del trattamento di missione (con rimborso dunque di vitto ed allogio) e di duemila euro lordi settimanali aggiuntivi di indennità per l’adesione al progetto. Potranno alloggiare nella foresteria dell’azienda oppure in alberghi indicati sempre dalla stessa. A disposizione ci sono anche ulteriori convenzioni con strutture del posto. Come da contratto lavoreranno trentotto ore a settimana ed alle aziende di provenienza saranno finanziate ore di produttività aggiuntiva affinché nessun servizio rimanga depotenziato.

Gli interessati potranno presentare la candidatura a partire dal 3 agosto alle 12. Le domande si inoltrano in forma telematica, accedendo al portale con Spid o con carta d’identità elettronica. Possono candidarsi i medici e sanitari che lavorano da almeno cinque anni nel servizio sanitario regionale e che non siano attualmente in part-time o in debito orario.

Si cercano disponibilità per dieci reparti del presidio di Portoferrario: anestesia, dialisi, ginecologia ed ostetricia, laboratorio di analisi, medicina, ortopedia, pediatria e punto nascita, pronto soccorso, radiologia e serd. Saranno accolte candidature di speciliazzati, oltre che nelle discipline individuate, anche in equipollenti ed affini.

Per consultare l'avviso

http://albo-pretorio.estar.toscana.it/albo_estar/portaldata/albo_files/20484_Delibera_Pubb_308_2023.pdf