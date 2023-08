Al via il campionato A1, partenza con il botto per il Bisonte: subito il derby con Scandicci

Per la prima volta nella sua decennale storia in A1, Il Bisonte Firenze esordirà in campionato giocando subito il derby con la Savino Del Bene Scandicci. Così ha stabilito il sorteggio del calendario effettuato oggi dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, che ha disegnato le ventisei giornate di una regular season ancora una volta composta da quattordici squadre, con l’ingresso delle neopromosse Roma e Trentino al posto delle retrocesse Perugia e Macerata. La decima stagione consecutiva in A1 per Il Bisonte comincerà quindi da Palazzo Wanny: salvo anticipi o posticipi, la prima giornata si giocherà domenica 8 ottobre, e come detto metterà subito in scena il derby con la Savino Del Bene, che formalmente sarà la squadra ospitante. La curiosità è che Il Bisonte giocherà in casa le due partite successive, per un inedito trittico iniziale a Firenze: domenica 15 ottobre ci sarà il match contro la Wash4Green Pinerolo, domenica 22 ottobre quello con il Volley Bergamo 1991. La prima trasferta delle bisontine è in programma domenica 29 ottobre per la quarta giornata, contro la neopromossa Itas Trentino, mentre quest’anno i turni infrasettimanali saranno soltanto due, entrambi a Palazzo Wanny, mercoledì 1 novembre contro Roma Volley Club per la quinta giornata e mercoledì 6 marzo contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia per la ventitreesima. La tredicesima e ultima giornata d’andata è fissata per sabato 23 dicembre, con la squadra di Parisi che giocherà in trasferta contro la Cuneo Granda Volley, mentre il girone di ritorno comincerà con il tradizionale appuntamento di Santo Stefano, proprio con il derby casalingo con Scandicci. Dopo la pausa natalizia si ripartirà domenica 7 gennaio 2024 con la trasferta di Pinerolo, l’altra sosta sarà dedicata alla disputa della Final Four di Coppa Italia il 17 e il 18 febbraio 2024, mentre la regular season si chiuderà domenica 24 marzo 2024 con la ventiseiesima giornata, con Il Bisonte che ospiterà Cuneo. Anche quest’anno accederanno ai play off le prime otto classificate al termine della regular season: i quarti e le semifinali si disputeranno al meglio delle tre gare, così come la finale. La tredicesima e la quattordicesima retrocederanno in A2, mentre la Coppa Italia coinvolgerà le prime otto classificate al termine del girone di andata: i quarti di finale si giocheranno in gara secca in casa della migliore classificata, mentre la Final Four si disputerà nel weekend del 17-18 febbraio. Anche nella stagione 2023/24 si disputeranno i Playoff Challenge Cup. Le squadre classificate dal 9° al 12° posto della regular season si scontreranno con la formula delle due partite vinte su tre, con le vincenti che accederanno alla fase Round Robin contro le perdenti dei quarti dei Playoff Scudetto. Le sei squadre saranno divise in due gironi all’italiana di sola andata: le prime classificate si affronteranno con la formula andata/ritorno ed eventuale Golden Set. La vincente sarà qualificata direttamente alla Challenge Cup 2024-25, solo nel caso in cui non fossero presenti squadre che, classificatesi dalla quinta all’ottava posizione in regular season, abbiano raggiunto la semifinale scudetto e, successivamente, non si siano qualificate per la finale scudetto. In presenza di una o più di queste formazioni, si disputerà un'ulteriore fase che verrà determinata dal numero di squadre presenti. Questo invece il calendario completo della serie A1 2023/24.

1^ Giornata

Andata 8 ottobre 2023 – Ritorno 26 dicembre 2023

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze

2^ Giornata

Andata 15 ottobre 2023 – Ritorno 7 gennaio 2024

Il Bisonte Firenze – Wash4Green Pinerolo

3^ Giornata

Andata 22 ottobre 2023 – Ritorno 14 gennaio 2024

Il Bisonte Firenze – Volley Bergamo 1991

4^ Giornata

Andata 29 ottobre 2023 – Ritorno 21 gennaio 2024

Itas Trentino – Il Bisonte Firenze

5^ Giornata

Andata 1 novembre 2023 – Ritorno 28 gennaio 2024

Il Bisonte Firenze – Roma Volley Club

6^ Giornata

Andata 5 novembre 2023 – Ritorno 4 febbraio 2024

Il Bisonte Firenze – TrasportiPesanti Casalmaggiore

7^ Giornata

Andata 12 novembre 2023 – Ritorno 11 febbraio 2024

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Il Bisonte Firenze

8^ Giornata

Andata 19 novembre 2023 – Ritorno 25 febbraio 2024

Il Bisonte Firenze – UYBA Volley Busto Arsizio

9^ Giornata

Andata 26 novembre 2023 – Ritorno 3 marzo 2024

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

10^ Giornata

Andata 3 dicembre 2023 – Ritorno 6 marzo 2024

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Il Bisonte Firenze

11^ Giornata

Andata 10 dicembre 2023 – Ritorno 10 marzo 2024

Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri ‘76

12^ Giornata

Andata 17 dicembre 2023 – Ritorno 17 marzo 2024

Il Bisonte Firenze – Vero Volley Milano

13^ Giornata

Andata 23 dicembre 2023 – Ritorno 24 marzo 2021

Cuneo Granda Volley – Il Bisonte Firenze