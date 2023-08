Ancora successi per la Canottieri Limite: due argenti conquistati ad Amsterdam

Si è svolta Sabato e Domenica scorsi sul mitico bacino del Booban nella capitale olandese la "Coupe de la Jeunesse" grande manifestazione continentale per Squadre Nazionali under 19. Il "quattro con" azzurro ha visto a bordo tre atleti della Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica - Banca di Cambiano 1884 - Giannelli Assicurazioni ovvero Daniele Cecchi, Cesare Borlenghi e il timoniere Lorenzo Scaffi insieme ad un atleta della Sampierdarena-Graffione e uno della Canottieri Pontedera-Calvani.

Sia nella finale del sabato che in quella della domenica l'equipaggio centra due volte l'argento alle spalle della Gran Bretagna. Gli azzurri Limitesi battuti in entrambe le regate per pochissimo sono a loro volta vittoriosi per pochissimo per la medaglia d'argento sull'Irlanda e a seguire Francia e Olanda. L'equipaggio inglese si dimostra leggermente superiore nella fase centrale della regata e accumula un leggero vantaggio non completamente colmato sul traguardo dal forcing finale degli italiani. Il risultato è ottimo e premia il lavoro di questi giovani atleti e della società limitese. Un'estate davvero esaltante per la Canottieri dove eventi importantissimi si susseguono con risultati lusinghieri. Adesso infatti è la volta dei due campioni europei Leonardo Sostegni e Tommaso Lagana impegnati nel prossimo fine settimana a Parigi sul campo delle Olimpiadi 2024 nei Campionati del Mondo nella specialità del "quattro senza" mentre negli stessi giorni Ernesto Rabatti, fresco campione mondiale, sarà in gara a Chengdu (Cina) alle Universiadi nella specialità del singolo. Canottieri Limite sempre più in alto.

Fonte: Canottieri Limite