Continuano le immatricolazioni ai corsi di laurea dell’Università di Siena

Sono aperte le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’Università di Siena.

Sono 75 i corsi di studio proposti dall’Università di Siena per l’anno accademico 2023-2024.

Suddivisi in: 33 corsi di laurea triennale, 37 corsi di laurea magistrale e 5 corsi di laurea a ciclo unico, erogati nelle sedi di Siena ed Arezzo, oltre che a Grosseto e San Giovanni Valdarno.

Da quest’anno accademico viene attivato ad Arezzo il corso di laurea magistrale in “Lingue per

l’Impresa e lo sviluppo”.

I percorsi di studio, corsi e curricula, in lingua inglese sono 18; e sono 9 i percorsi di studio che permettono di ottenere un double degree (doppio titolo), ossia corsi riconosciuti dai rispettivi ordinamenti con prestigiosi Atenei internazionali.

Scade il 7 agosto, alle ore 12, il termine per iscriversi al test di accesso alle lauree triennali delle Professioni Sanitarie per il prossimo anno accademico: Dietistica, Fisioterapia (Siena e Arezzo), Igiene dentale, Infermieristica (Siena, Arezzo e Grosseto), Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico (Siena e Arezzo), Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.

Sono inoltre aperte le iscrizioni per l’accesso al corso di laurea triennale in Biotecnologie, la scadenza è il 15 settembre. Sono 110 i posti complessivamente a disposizione. Per entrare in graduatoria è necessario tenere il test TOLC-S, erogato online dal consorzio CISIA.

Mentre sono 250 i posti disponibili per il corso di Scienze biologiche; l’ammissione non prevede il superamento di una prova, ma l’immatricolazione sarà consentita, fino ad esaurimento posti, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste di ammissione presentate.

Sono invece in corso di perfezionamento le procedure per le prime graduatorie dei corsi in Agribusiness, in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF). Coloro che non avessero effettuato richiesta di ammissione e che intendessero aggiungersi alla graduatoria potranno presentare la richiesta di ammissione dall’8 agosto.

A breve sarà inoltre pubblicato il bando per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico e in lingua inglese “Dentistry and Dental Prosthodontics”.

Sono inoltre in corso i colloqui in presenza e on line con i docenti, tutte le informazioni sono pubblicate nel sito dedicato alle attività di Orientamento: OrientarSI (orientarsi.unisi.it).

Fonte: Università di Siena