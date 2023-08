Gaia spa ricerca ingegneri e geometri/periti industriali e edili

C'è tempo fino alle ore 12:00 di mercoledì 16 agosto per inoltrare domanda di partecipazione per le due selezioni indette dal Gestore idrico GAIA S.p.A., per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato o determinato di due profili professionali: "ingegnere addetto ai servizi di ingegneria e/o dell'area tecnica" e "geometra o perito industriale edile addetto ai servizi tecnici". Entrambe le selezioni prevedono la formazione di una graduatoria di durata triennale e riservano una unità di personale ai disabili di cui all'art. 1 della L. 68/99.

l candidati di entrambe le selezioni dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica compilando l'apposito modulo on-line indicato sul sito internet aziendale www.gaia-spa.it nella sezione “Lavora con noi – Selezioni dipendenti - Avviso di selezione di personale per la formazione di una graduatoria ingegnere addetto ai servizi di ingegneria e/o dell'area tecnica (di cui n. 1 unità di personale riservata ai disabili di cui all'art. 1 della L. 68/99) oppure Avviso di selezione di personale per la formazione di una graduatoria geometra o perito industriale edile addetto ai servizi tecnici (di cui n. 1 unità di personale riservata ai disabili di cui all'art. 1 della L. 68/99)".

Non è ammesso l’invio della domanda tramite altri mezzi pena l’esclusione dalla selezione.

REQUISITI E MANSIONI PROFILO PROFESSIONALE DI INGEGNERE ADDETTO AI SERVIZI DI INGEGNERIA E/O DELL'AREA TECNICA

Il candidato deve possedere uno tra i seguenti titoli di studio: diploma di laurea secondo il previgente ordinamento in Ingegneria Civile, Ingegneria Idraulica, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Ingegneria Edile ed equipollenti ed equiparate per legge; diploma di laurea specialistica in Ingegneria Civile, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, Architettura e Ingegneria Edile curriculum Ingegneria Edile ed equipollenti ed equiparate per legge; diploma di laurea magistrale in Ingegneria Civile, Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Ingegneria della Sicurezza, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Architettura e Ingegneria Edile-Architettura curriculum Ingegneria Edile-Architettura ed equipollenti ed equiparate per legge.

Per la figura ricercata è inoltre richiesta la patente di guida, categoria B o superiori.

La figura avrà il compito di supportare i servizi di ingegneria e/o dell’area tecnica in tutti gli ambiti del Servizio Idrico Integrato.

Dal punto di vista contrattuale è previsto l’inquadramento al 4° liv del CCNL unico di settore Gas Acqua con la qualifica di impiegato; l’attività lavorativa potrà essere svolta presso qualsiasi sede della società, all’interno del territorio gestito, in base alle esigenze organizzative aziendali.

REQUISITI E MANSIONI PROFILO PROFESSIONALE DI GEOMETRA O PERITO INDUSTRIALE EDILE DELL'AREA TECNICA

Il candidato deve possedere uno tra i seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado Istituto Tecnico per Geometri o diploma di istruzione secondaria di secondo grado Istituto Tecnico Industriale Indirizzo Edilizia ed equipollenti ed equiparati per legge;

Si richiede, inoltre, esperienza lavorativa certificabile, maturata in posizioni analoghe a quella del posto oggetto della selezione in rapporti di lavoro di tipo subordinato, a tempo determinato o a tempo indeterminato o per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo attestata dall’iscrizione al registro Imprese della C.C.I.A.A. o dall’iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri o Periti Industriali Edili. Tale esperienza dovrà essere stata svolta almeno per 2 anni negli ultimi 10 anni e potrà essere anche non continuativa.

Per la figura ricercata è inoltre richiesta la patente di guida, categoria B o superiori.

La figura avrà il compito di provvedere ad attività tecniche di supporto quali i rilievi e le misure, la redazione di documenti di contabilità lavori, la gestione dei permessi per interventi nel sottosuolo, nonché ogni ulteriore attività connessa all’esercizio del profilo professionale indicato.

È previsto l’inquadramento al 3° liv del vigente CCNL unico di settore Gas Acqua con la qualifica di impiegato; l’attività lavorativa potrà essere svolta presso qualsiasi sede della società, all’interno del territorio gestito, in base alle esigenze organizzative aziendali.

Si consiglia, per ulteriori specifiche, di prendere visione dei bandi integrali corredati dalla documentazione utile presente sul sito www.gaia-spa.it nella sezione “Lavora con noi - Selezioni dipendenti".