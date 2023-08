Incendio nei boschi del Valdarno Aretino, mezzi aerei in azione

Incendio questo pomeriggio nell'Aretino, nei boschi di Laterina Pergine Valdarno in località La Trove. Sul posto da oggi pomeriggio stanno intervenendo i vigili del fuoco con squadre a terra e in volo con i canadair, i volontari per l'antincendio e tre elicotteri della Regione Toscana.

Le fiamme nella vegetazione, spinte dal forte vento si sono propagate rapidamente nell'area boschiva, coinvolgendo circa 25 ettari con un fronte fuoco che ha superato i 300-400 metri. A complicare le operazioni di spegnimento per le squadre a terra anche la zona impervia. Gli sganci d'acqua aerei hanno impedito che il fuoco arrivasse alle abitazioni. Attivata inoltre la procedura del coordinamento assistito con l'invio di un punto di comando avanzato costituito da un mezzo dedicato dotato di tecnologie e strumenti informatici, per le strategie di spegnimento dell'incendio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO