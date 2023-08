Una metrotranvia da Firenze a Prato: il 'sogno' di Giani

Eugenio Giani, il presidente della Toscana, ha condiviso il suo ambizioso progetto di realizzare una metrotranvia che colleghi le città di Firenze e Prato, distanti 12 chilometri. Durante il forum dell'ANSA sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Giani ha affermato che l'unione di Firenze e Prato creerebbe la quinta città più grande d'Italia.

Il progetto prevede uno studio di fattibilità per il tratto di collegamento da Peretola a Firenze fino al museo Pecci di Prato. L'obiettivo è migliorare il sistema di trasporti pubblici tra le due città, facilitando la mobilità e stimolando lo sviluppo economico della regione.

Giani ha anche condiviso i risultati positivi ottenuti grazie agli investimenti di 20 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la riqualificazione del borgo di Castelnuovo in Avane, noto anche come Castelnuovo dei Sabbioni, nel Comune di Cavriglia, nella provincia di Arezzo. Questi investimenti hanno generato un significativo impulso economico, stimolando ulteriori finanziamenti per un totale di circa 250 milioni di euro.

L'attenzione degli investitori si è concentrata sul territorio grazie a questo progetto di riqualificazione. La Federazione Golf ha scelto il luogo per un nuovo centro federale, Enel ha programmato investimenti per 70 milioni di euro, il Comune di Firenze ha deciso di utilizzare il sito per smaltire le terre di scavo dei lavori della Tav e un privato ha annunciato la costruzione di un campo sportivo nelle vicinanze.

Il piano ambizioso di Giani mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini toscani, promuovendo lo sviluppo urbano sostenibile e creando nuove opportunità di lavoro e crescita economica nella regione. Con il supporto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il presidente spera di realizzare questi progetti e contribuire al progresso della Toscana.