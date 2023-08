Gialloblu Castelfiorentino, si riparte da coach Chiarugi

Nelle sue prime due stagioni alla guida del Gialloblu Castelfiorentino ha sfiorato in entrambe il traguardo playoff dopo due percorsi sempre ai vertici del campionato di Promozione. Ed è proprio da qui che coach Dario Chiarugi si accinge ad intraprendere la sua terza avventura in qualità di capo allenatore della prima squadra del Gialloblu Castelfiorentino, in un’ottica di continuità e crescita di un gruppo giovane e solido che andrà in cerca della definitiva affermazione. E al suo fianco un’altra certezza: Antonello Miranceli, che anche per la prossima stagione porterà sulla panchina castellana tutta la sua esperienza in qualità di assistente.

“Ci approcceremo alla nuova stagione con l’obiettivo di migliorarci, anche in classifica, dopo che l’anno scorso i playoff sono sfumati sul più bello – spiega il tecnico castellano -. Ovviamente siamo tutti consapevoli che la squadra dovrà essere pronta ad alzare l’asticella e fare lo scalino più grande se vuole competere ad un livello superiore. L’unico modo per farlo – conclude – sarà tenere alte la compattezza del gruppo e la concentrazione in campo, dal primo allenamento della stagione fino all’ultima partita di campionato”.

Fonte: Abc - Ufficio stampa