Tesserini venatori, parte la consegna a San Miniato

Il Servizio Polizia Municipale informa che da lunedì 7 agosto 2023 inizierà la consegna dei tesserini venatori per la stagione di caccia 2023-2024. I cittadini interessati potranno recarsi al Comando di Polizia Municipale di San Miniato (piazza XX Settembre, 22), dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00, previo appuntamento da prendere telefonicamente allo 0571.406406 oppure online dalla sezione del sito Prenotazione appuntamenti (selezionando il servizio “Polizia Municipale – Front Office”) e presentando i seguenti documenti: tesserino venatorio della stagione precedente oppure ricevuta di avvenuta restituzione. Se il cacciatore ha smarrito il tesserino dell’anno precedente deve presentare denuncia di smarrimento in originale o copia conforme; licenza di Porto di fucile per uso caccia in corso di validità; attestazione del pagamento della ATC di residenza venatoria valide per la nuova stagione venatoria; allegato alla licenza di caccia.

Si ricorda che la Regione Toscana ha creato TosCaccia un’applicazione per smartphone pensata per sostituire l’attuale Tesserino Venatorio cartaceo (l'uso della App è comunque obbligatorio per poter effettuare attività venatoria in pre-apertura anticipata della caccia e per l'abbattimento della tortora e del piccione come previsto da calendari o deroghe).

Si ricorda inoltre che i tesserini della stagione venatoria 2022/23 dovranno essere riconsegnati entro il 31 agosto 2023.

Fonte: Comune di San Miniato