Ammasso di macerie su un terreno, denunciato il titolare di una ditta edile

Scoperto dai carabinieri forestali di Rufina, durante un servizio di perlustrazione del territorio a Dicomano, un accumulo di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da operazioni di costruzione e demolizione. In particolare cemento, mattoni e mattonelle per circa due metri cubi si trovavano depositati su un terreno in località Celle, senza copertura, in un'area di circa 20 metri quadrati. Avviate le indagini, i militari sono risaliti all'autore dell'illecito, risultato essere il titolare di una ditta edile. Quest'ultimo è stato segnalato all'autorità giudiziaria, in base al Testo unico ambientale, per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.

Alla violazione, i militari hanno ritenuto applicabile la procedura di estinzione dei reati poiché la condotta illecita non ha cagionato un "pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali", i rifiuti sono stati rimossi e i luoghi ripristinati. È stata quindi disposta l'ammissione al pagamento di un quarto del massimo della multa stabilita per la contravvenzione, pena il proseguo del procedimento penale.