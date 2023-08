Un ciclista 50enne è stato travolto da tre cinghiali sul valico della Foce a Castiglion Fiorentino (Arezzo) mentre si trovava in sella sulla sua bici. L’uomo è stato operato oggi a un femore e dovrà affrontare una riabilitazione di oltre un mese. Si tratta del secondo incidente in pochi giorni causato da cinghiali, ai danni di ciclisti, in quella zona della provincia aretina.