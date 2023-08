Malore mentre è in mare, muore turista a Capalbio

Un uomo di 54 anni è morto in mare in Toscana per un malore. Il fatto è avvenuto nel comune di Capalbio, all'oasi di Burano, verso le 14 di domenica 6 agosto. A perdere la vita è stato un turista tedesco, al mare con la moglie.

La Croce Rossa Italiana di Capalbio e l'automedica di Orbetello sono intervenute sul posto, è stato fatto arrivare anche l'elisoccorso - l'oasi non è raggiungibile coi mezzi di soccorso via terra - ma non c'è stato niente da fare, nonostante le manovre l'uomo è deceduto.

La salma è stata portata in ospedale per l'autopsia. Presenti anche i vigili del fuoco. Pare che l'uomo fosse in acqua per una nuotata, probabilmente un malore lo ha colto mentre era in mare, il corpo è stato restituito a riva dalle onde.