Nuova tragedia in mare a San Vincenzo: muore 36enne

Un giovane di trentasei anni è morto nel pomeriggio di domenica 6 agosto. L'uomo - originario della provincia di Firenze - è annegato a Rimigliano, nel comune di San Vincenzo, al largo della spiaggia del Lago Verde, poco prima delle 13.

Il mare è molto mosso in tutta la Toscana, le condizioni per nuotare erano proibitive anche a Rimigliano a causa del forte Maestrale. La macchina dei soccorsi ha cercato di recuperare il 36enne e un gruppo di bagnanti in difficoltà. Il giovane è stato portato a riva e sottoposto a manovre di rianimazione dai sanitari inviati dal 118, ma non ce l'ha fatta. Presente anche Pegaso, poi rientrato alla base.