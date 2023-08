Malore mentre è in mare all'Elba, muore turista

Sono giorni drammatici sulle coste della Toscana. Una turista ha perso la vita dopo aver accusato un malore improvviso mentre faceva il bagno all'Isola d'Elba, nelle acque davanti a Marina di Campo.

La donna è annegata nel tardo pomeriggio di lunedì 7 agosto. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 con ambulanza e medico, ma purtroppo non c'è stato niente da fare per salvarla e poterla condurre in ospedale.

La donna stava facendo il bagno in mare quando ha perso conoscenza ed è annegata. Ancora non sono note le generalità.