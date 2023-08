Malore in piscina, muore un 61enne a Castiglion Fiorentino

Tragedia questa mattina nella piscina comunale di Castiglion Fiorentino, dove un uomo di 61 anni, disabile, ha perso la vita mentre faceva il bagno. Tutto indica che sia stato colto da un malore, presumibilmente un infarto, mentre si trovava in acqua. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e l'applicazione delle manovre di rianimazione, purtroppo non c'è stato nulla da fare per il 61enne.

Sul luogo dell'accaduto è prontamente intervenuto il servizio sanitario 118. Al momento dell'incidente, vi erano anche altri bagnanti presenti. I carabinieri e la polizia municipale stanno attualmente conducendo accertamenti per chiarire ulteriormente la dinamica dell'evento. La comunità locale è colpita da questa tragica perdita e si unisce al dolore dei familiari dell'uomo scomparso.