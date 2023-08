Incendio nel pomeriggio nel Pisano, nel comune di Fauglia in zona Poggio alla Farnia. I vigili del fuoco sono impegnati con 5 squadre, altrettante di volontari dall'antincendi boschivi e 3 elicotteri. La situazione appare complicata e a rischio ci sono anche delle abitazioni. I vigili del fuoco sono sul posto a protezione di esse. In contemporanea un altro incendio è nato a Pisa, in via delle Cascine.