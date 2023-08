Municipio di Certaldo, uffici chiusi il 14 agosto

Il Comune di Certaldo informa che, essendo la giornata di lunedì 14 agosto 2023 collocata tra due festività, è stato deciso, con ordinanza del sindaco, di tenere chiusi gli uffici comunali. Questo anche in considerazione della necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari periodi dell’anno, caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza e della correlata contrazione del numero di unità di personale in servizio.

Saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti per legge in caso di urgenze.

Saranno invece regolarmente aperti, così come nei giorni festivi, i musei comunali di Palazzo Pretorio e della Casa di Boccaccio: ore 10.00 - 13.00 e ore 14.30 - 19.00.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa