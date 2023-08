Ritiro dei tesserini venatori a Pontedera

A partire da mercoledì 16 agosto sarà possibile ritirare i tesserini venatori per la stagione 2023/2024. Gli interessati potranno recarsi agli uffici del settore Sviluppo Locale nella sede del Comune, in Corso Matteotti. Questi i giorni e gli orari di consegna: martedì dalle 15,30 alle 17,30 - mercoledì dalle 10 alle 12,30 - venerdì dalle 10 alle 12,30.

Per ritirare il tesserino occorre presentare il porto d'armi in corso di validità, il tesserino giallo allegato al porto d'armi, la ricevuta di consegna al Comune del Tesserino Venatorio 2022/2023 e i versamenti in corso di validità relativi a tassa di concessione governativa, tassa Regione Toscana e ricevuta di pagamento Atc.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa