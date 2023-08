Altopascio, anche ad agosto ricevimenti liberi con la sindaca D'Ambrosio

Ricevimenti liberi con il sindaco: si prosegue anche per tutto il mese di agosto. Da oltre un anno, infatti, ad Altopascio il ricevimento è libero: il cittadino, ogni giovedì, dalle 9, si può recare in Comune (piazza Vittorio Emanuele) e parla re direttamente con il sindaco, Sara D’Ambrosio, senza più necessità di prendere appuntamento. Un’iniziativa che prosegue anche nel periodo estivo, quindi per tutto agosto - fatto salvo giovedì 17 - così da garantire alla cittadinanza un’interfaccia continuativa e concreta.

“L’iniziativa funziona molto bene - spiega il sindaco D’Ambrosio -, il fatto che le persone non debbano più prendere appuntamento è come se avesse eliminato un filtro, per cui si è creato ancora più movimento e sono molti i cittadini che si presentano in Comune il giovedì. Un giorno non casuale, visto che ad Altopascio abbiamo il mercato settimanale, quindi in paese ci sono molte più persone, che possono unire la girata al mercato con la sosta dal sindaco per risolvere problemi, segnalare situazioni, chiedere chiarimenti e così via. Abbiamo deciso di non cambiare niente per il periodo estivo, così da garantire ai cittadini un servizio continuativo. Anzi, chi non è potuto venire durante l’anno, può sfruttare magari questo spazio delle ferie - concentrate soprattutto nel mese di agosto - per presentarsi al ricevimento”.

Chi avesse esigenze particolari o necessità di contattare il sindaco al di fuori del giorno di ricevimento, può sempre utilizzare l’email - saradambrosiosindaco@gmail.com - oppure contattare il numero WhatsApp, gestito dallo staff del primo cittadino: 377.3594051.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa