Controlli sulla costa Livornese: decine di multe per lavoro nero, irregolarità fiscali, informative antimafia e 60kg di droga sequestrati

Durante l'estate, la Guardia di Finanza ha intensificato le attività di controllo e prevenzione lungo la costa labronica e le isole. I controlli si sono concentrati sull'obbligo di accettare pagamenti con POS imposto dal legislatore, sul "lavoro nero stagionale" e sulle violazioni fiscali. Le azioni sono state coordinate dal Comando Provinciale di Livorno, coinvolgendo reparti su tutto il territorio, inclusi luoghi come Castiglioncello, Cecina, Piombino, Sassetta e Capraia.

Le principali direttive delle operazioni sono state la tutela degli operatori commerciali regolari e dei turisti, nonché il monitoraggio per prevenire l'infiltrazione del crimine economico legato alla delinquenza organizzata. In particolare, le attività hanno mirato a contrastare le pratiche commerciali illecite e a sanzionare comportamenti irregolari segnalati dai cittadini e dai vacanzieri.

Sono stati effettuati oltre 270 controlli su operatori commerciali, individuando una dozzina di lavoratori irregolari e più di 60 attività sanzionate per mancato rilascio di ricevute fiscali o inadempienza con il POS. Inoltre, sono state effettuate circa 40 informative e approfondimenti antimafia su operatori economici del territorio, senza riscontri diretti di crimine organizzato, ma con rilevanti elementi di interesse economico-finanziario.

L'attività di contrasto agli affitti in nero è proseguita, rilevando omesse dichiarazioni per affitti per un valore complessivo di oltre 50.000 euro. Nell'ambito della prevenzione e lotta al traffico di sostanze stupefacenti, sono stati eseguiti 35 interventi che hanno portato al sequestro di circa 60 kg di droga e 2 veicoli. In totale, sono state denunciate 18 persone e segnalate 60 all'Autorità Prefettizia.

Le operazioni di controllo e prevenzione continueranno fino alla fine dell'estate per garantire la sicurezza dei turisti e preservare l'integrità delle attività economiche regolari, evitando infiltrazioni criminali nel territorio.