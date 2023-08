Disinfestazione e derattizzazione, gli interventi a Empoli

Proseguono anche nel mese di agosto 2023 gli interventi mensili di derattizzazione e disinfestazione su tutto il territorio comunale. Il programma degli interventi di derattizzazione è il seguente: lunedì 14 e 28 agosto zona 1 - Tinaia, Serravalle, Cortenuova, Pontorme, Ponzano, Villanuova, Empoli zona est; martedì 29 Agosto zona 2 - Carraia, Empoli città, Santa Maria, Avane, Pagnana, Marcignana, Pozzale/Casenuove (In questa zona un intervento di derattizzazione programmato è già stato svolto in data martedì 8 agosto); mercoledì 16 e 30 agosto zona 3A - Martignana, Monterappoli, Sant’Andrea/Fontanella, Ponte a Elsa, Brusciana; giovedì 17 e 31 agosto zona 3B - Bastia, Cerbaiola; Corniola; Pianezzoli, Terrafino.

Le operazioni di disinfestazione antilarvale contro le zanzare saranno effettuate su tutto il territorio comunale lunedì 14 e giovedì 31 agosto 2023. Si ricorda che fino al 31 ottobre 2023 saranno attivi sette punti di monitoraggio con ovitrappole nei seguenti luoghi: parco di Serravalle; giardino piazza Matteotti; parcheggio ospedale S. Giuseppe; area verde via Buozzi; Largo della Resistenza; via Ponzano – Giardini pubblici; giardino area cani via Gobetti.

Le date degli interventi di disinfestazione antilarvale possono subire modificazioni in base all’andamento climatico (piogge). Gli operatori della ditta incaricata e specializzata Blitz saranno riconoscibili da pettorine color arancione e scritta “servizio di disinfestazione”.

