Caccia, come ritirare i tesserini a Castelfiorentino

Caccia, si possono ritirare in Comune i tesserini per la stagione venatoria 2023/2024. I tesserini venatori si ritirano senza appuntamento presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP, ingresso lato Anagrafe) dal lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00 (piano terra Municipio, Piazza del Popolo 2 Castelfiorentino)

Per ritirare i tesserini occorre presentare la seguente documentazione: licenza di porto di fucile per uso caccia; allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo); ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale; ricevuta versamento della tassa concessione governativa; ricevuta di versamento per gli ATC; tagliando dell'avvenuta riconsegna del tesserino della stagione precedente.

Da alcuni anni, è inoltre possibile optare per il tesserino elettronico scaricando l’apposita APP “TosCaccia”, messa a disposizione dalla Regione Toscana per superare gradualmente il tesserino venatorio cartaceo.

L'applicazione può essere scaricata gratuitamente su tutti i telefoni cellulari compatibili e consente di registrare, analogamente al tesserino cartaceo, la giornata di caccia, l'ambito di caccia frequentato e i prelievi effettuati. L’ utilizzo da parte dei cacciatori Toscani della App TosCaccia è facoltativo e non obbligatorio, tranne in alcuni casi in cui deve essere obbligatoriamente utilizzata.

Si ricorda comunque che i cacciatori toscani devono, entro e non oltre il 16 settembre 2023 per l’annata venatoria corrente, scegliere se continuare ad utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale oppure scaricare l’App TosCaccia e utilizzarla al posto del tesserino cartaceo. Alla pagina web della Regione Toscana ( https://www.regione.toscana.it/-/applicazione-toscaccia-specifiche-per-l-utilizzo-del-tesserino-venatorio-digitale) è possibile reperire tutte le informazioni in merito all'App TosCaccia, tra le quali conoscere le casistiche in cui è obbligatorio il suo utilizzo e i casi in cui non è necessario recarsi in Comune per il ritiro e la riconsegna del tesserino cartaceo.

