Cade nel torrente, morto un uomo a Monticiano

Tragedia a Monticiano, dove a partire dalle ore 11 i vigili del fuoco del comando di Siena - supportati dall'elicottero Drago 71 del reparto volo VF di Cecina con a bordo anche personale dei sommozzatori - sono intervenuti in località I Canaloni del torrente Farma per soccorso a persona in ambiente acquatico e impervio.

Purtroppo i sommozzatori ha recuperato in acqua, dal fondo del torrente, il corpo di un uomo, per il quale il personale sanitario del 118 intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche il medico legale e i Carabinieri competenti per territorio.