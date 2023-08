Concorsi pubblici, nuove assunzioni nel Comune di Barberino Tavarnelle

Il Comune di Barberino Tavarnelle assume nuovo personale. Sono stati aperti due bandi di concorso pubblico per la selezione di risorse con mansioni tecniche. In particolare l’amministrazione comunale è alla ricerca di figure da assumere nell’area dei Lavori pubblici. Sul sito dell’Unione comunale del Chianti fiorentino (https://www.unionechiantifiorentino.it/) sono disponibili gli avvisi per il conferimento di due incarichi a tempo determinato, l’uno a tempo pieno, l’altro in modalità part time. Il primo, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, è un incarico a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) nel profilo di “Istruttore direttivo tecnico” Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione presso l’Area Lavori Pubblici.

L'incarico a contratto avrà una durata di 1 anno, eventualmente prorogabile per un termine comunque non superiore alla durata del mandato del Sindaco. La presentazione delle domande è attiva sul Portale “InPA” fino al 17 agosto 2023. La compilazione e l’invio online della domanda dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/08/2023.

L’altro, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, consiste in un un incarico a tempo determinato e part time (50%) di 18 ore settimanali, nel profilo di “Istruttore direttivo tecnico”, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione presso l’Area Lavori Pubblici. La registrazione al Portale “InPA”, la compilazione e l’invio online della domanda dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 19 agosto 2023. Anche in questo caso l’incarico a contratto avrà una durata di 1 anno, eventualmente prorogabile per un termine non superiore alla durata del mandato elettivo del Sindaco.

Tra i requisiti richiesti per entrambi gli incarichi il possesso del Diploma di laurea (DL) antecedente al D.M. 509/99 in architettura o ingegneria oppure Laurea specialistica/magistrale in materie architettoniche o ingegneristiche oppure Laurea di primo livello nella classe 4 delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile o della classe 8 delle lauree in ingegneria civile e ambientale.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente tramite piattaforma telematica – Portale del Reclutamento “InPA” (https://www.inpa.gov.it/) del Ministero del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla selezione esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il modulo di candidatura sul Portale “InPA”, previa registrazione sul Portale. Tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno fornite ai candidati a mezzo del Portale di Reclutamento della Pubblica Amministrazione “Inpa” (www.inpa.gov.it) e a mezzo del sito internet istituzionale dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino (https://www.unionechiantifiorentino.it/) e del Comune di Barberino Tavarnelle (https://www.barberinotavarnelle.it/) - Amministrazione trasparente – bandi di concorso.

Per informazioni e comunicazioni: Servizio Personale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino tel. 0558052322-306, e-mail: personale@barberinotavarnelle.it.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO