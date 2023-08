Paura nel centro di accoglienza: bambino di cinque anni cade dalla finestra

È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Meyer di Firenze il bimbo di cinque anni caduto dal primo piano della palazzina che ospita un centro richiedenti asilo a Caprese Michelangelo, in Valtiberina. L’incidente è avvenuto verso le 14.30 di questo pomeriggio: il piccolo, di origine nigeriana, ha fatto un volo di quattro metri ma è caduto su un prato che ha attutito l’impatto.

Il bambino avrebbe riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. A quanto risulta, sarebbe arrivato in Italia con un barcone, e poi da Lampedusa in Casentino. Al momento della caduta, il piccolo si trovava solo nella stanza che lo ospita perché la madre, volontaria di un'associazione, si trovava in servizio e il compagno della donna era uscito dalla camera per pochi istanti.

Il bambino è stato trasferito all'ospedale pediatrico fiorentino sull'elisoccorso arrivato da Fabriano.