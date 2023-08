Pistoiese argento ai mondiali di tiro a volo

Anche un pistoiese fra gli azzurrini di Tiro a volo che hanno conquistato la medaglia d’argento ai mondiali disputati in Spagna lo scorso fine settimana.

Secondo gradino del podio per la compagine italiana, composta dal viterbese Andrea Diana, dal siciliano Giuseppe Fiume e dal pistoiese Diego Martelli, diciannovenne che vive a Lamporecchio ed è nipote dell’ex pilota automobilistico Aldo Bardelli recentemente scomparso.

La 44esima edizione del Campionato del Mondo di Tiro a Volo, disciplina fossa universale, svoltasi ad Avila nei pressi di Madrid, ha visto gli azzurrini della categoria Juniores affrontare 600 piattelli in quattro giorni di gara, centrandone ben 563.

Dopo una partenza in salita, durante la quale la squadra non sembrava brillare, i tre giovani moschettieri hanno tirato fuori la grinta e con un’importante rimonta si sono piazzati dietro ai campioni in carica australiani che hanno confermato il loro primato mondiale, ma solo nella categoria a squadre, perché campione del mondo individuale è risultato l’italiano Andrea Diana, mentre i compagni hanno riportato il quinto e l’ottavo posto in classifica.

La compagine che ha difeso i colori italiani era stata selezionata a seguito delle vittorie riportate nei tornei disputati nell’ultimo anno. Si tratta di giovani promesse che possono ambire a grandi risultati.

Il pistoiese Martelli, che veste per la seconda volta consecutiva la maglia della nazionale under 20, si è guadagnato nuovamente la convocazione a seguito di una serie di successi personali, in particolare i due bronzi conquistati al Campionato italiano e al Gran Premio Italia, il quarto posto individuale ottenuto agli Europei in Slovenia, il bronzo alla Coppa Europa e le medaglie d’oro e d’argento valevoli per il Campionato italiano. L’atleta, in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Oro, ha come allenatore niente meno che Marco Venturini, pluricampione mondiale e medaglia olimpica a Barcellona nel 1992.

Fonte: Ufficio stampa AD