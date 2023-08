Senza patente da tre anni guida un'auto spacciandosi per un altro: denunciato

Un'auto è stata fermata da una pattuglia dei carabinieri a Suvereto, il conducente ha dichiarato di aver dimenticato la patente a casa e quindi ha fornito le sue generalità. Dalle indagini, però, è emerso che l’auto, intestata ad una donna, negli ultimi controlli stradali risultava sempre condotta da un uomo con generalità differenti da quelle del conducente fermato pochi giorni prima, sebbene sostanzialmente della stessa età anagrafica.

Approfondendo ulteriormente, è stato scoperto che le informazioni fornite dal conducente non corrispondevano a una persona con una patente, e che l'individuo aveva avuto la patente revocata tre anni prima. La visione dell'immagine della patente revocata ha confermato la falsità delle dichiarazioni. Di conseguenza, il conducente è stato multato per la guida senza patente e denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno per falsa attestazione di identità a un pubblico ufficiale.