Campostaggia, arriva una colonna laparoscopica in ginecologia

Una bella novità per il reparto di Ginecologia dell’ospedale di Campostaggia. Da qualche giorno, infatti, è arrivata una colonna laparoscopica apposita. È un’apparecchiatura composta da vari elementi che permette di eseguire interventi chirurgici laparoscopici mini-invasivi, anche molto complessi, utilizzando strumenti minuscoli e senza far ricorso a grandi incisioni.

I vantaggi per le pazienti sono due: tempi di recupero più ridotti e la possibilità di individuare i linfonodi sentinella.

Fino a questa settimana, il reparto di Ginecologia diretto dal dottor Massimo Gabbanini usava una colonna laparoscopica della Chirurgia generale diretta dal dottor Alessandro Bianchi. Ora i due reparti potranno godere dei vantaggi di averne una a testa in piena disponibilità.

«Grazie a questa ulteriore nuova tecnologia a disposizione, Campostaggia continua gli elevati standard che possono essere offerti alla comunità in campo di chirurgia ginecologica, - dichiara il dottor Gabbanini. - Si riducono ancora di più le tempistiche per le operazioni oncologiche, già molto basse, pienamente negli standard d’eccellenza nazionali e internazionali. Ringrazio il dottor Bianchi di Chirurgia generale per l’aiuto in questi anni e l’Asl Tse perché ha sempre assistito il mio reparto e questo è il fiore all’occhiello finale».

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa