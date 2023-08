Cena di beneficenza a Bibbona per il reparto di diabetologia del Meyer

Il Comune di Bibbona, in collaborazione con la Cooperativa sociale F.A.S.T, la casa di reclusione di Volterra e la Pro Loco di Bibbona, organizza “La cena galeotta” in programma sabato 19 agosto alle 20 all’area zona fieristica de La California. L’intero ricavato della serata, come ogni edizione, sarà devoluto in beneficenza e quest’anno la scelta è ricaduta sulla Fondazione Meyer per il reparto di diabetologia dell’ospedale pediatrico Meyer. Previsto anche il menù per bambini fino a 10 anni, su richiesta. E’ gradita la prenotazione al numero 0586.600699 (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18.30).

“Le ‘Cene Galeotte’ sono il risultato di un progetto di reinserimento sociale, un momento importante per i detenuti, in particolare per quelli in semilibertà, i quali – sottolinea il consigliere comunale Riccardo Cresci, promotore e curatore dell’iniziativa - avranno modo di stabilire un contatto con il territorio non solo dal punto di vista lavorativo ma anche e soprattutto sociale poiché molti di loro hanno instaurato amicizie e relazioni sociali, un’opportunità importante per ripartire con le loro vite”.

Fonte: Comune di Bibbona - Ufficio Stampa