Expo Chianti Classico, la 51esima edizione a Greve

È unico e cammina lentamente, mano nella mano con il suo territorio di produzione, in un passo a due che svela complicità, affinità, antichi e profondi legami. Un gesto istintivo che viaggia in collina e indica una connessione manifesta per una coppia affiatata che da oltre mezzo secolo di vita condivide pratiche, esperienze agricole, successi e percorsi di crescita, affreschi familiari che si tramandano di generazione in generazione.

Il vino e il suo territorio, uniti dall’Expo Chianti Classico edizione 2023, un lungo romanzo di amore e rispetto per la tradizione e l’innovazione che anche quest’anno si ripropone in piazza Matteotti a Greve in Chianti con la stessa formula di sempre, apprezzata e fruita da migliaia di visitatori, esperti, appassionati provenienti da tutto il mondo. A Greve è giunto il momento di tornare a brindare nel segno del Chianti Classico. Un calice di rosso che vale la pena far risuonare nel corso della quattro giorni in programma dal 7 al 10 settembre in una delle più belle piazze della Toscana.

“L’expo Chianti Classico offre l’occasione privilegiata di incontrare il vino Chianti Classico nel suo territorio di produzione unico – commenta il sindaco Paolo Sottani - ancora una volta saranno i produttori di tutti i Comuni del Chianti Classico i veri protagonisti, insieme, in piazza a rappresentare le loro eccellenze, un tratto inconfondibile della rassegna che evidenzia l’importanza dell'unitarietà di un grande territorio”.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con il Consorzio Vino Chianti Classico. “Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti del nostro Paese – commenta l’assessore al Turismo Giulio Saturnini – che permette di conoscere il mondo del vino chiantigiano, la manifestazione è accompagnata da una variegata programmazione di eventi che invita addetti ai lavori ma anche appassionati, giovani e famiglie a respirare tutte le sfumature e i profumi legati alla cultura vitivinicola e a degustare sapori tipici, prodotti agricoli e specialità culinarie delle terre del Gallo Nero”. Nei giorni dell’evento Greve in Chianti offre ai visitatori un palinsesto ricco di manifestazioni artistiche e culturali, di eventi legati al mondo rurale, di incontri ravvicinati con i viticoltori, le loro vigne e cantine. L'iniziativa si aprirà già dalla fine del mese con “Aspettando l'Expo”, in programma il 31 agosto, l’1, il 2 e il 6 settembre. Informazioni dettagliate sulla programmazione sono disponibili sul sito web www.chianticlassico.com.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa