Operaio cade da 4 metri, portato a Cisanello d'urgenza

Un nuovo incidente sul lavoro in Toscana, stavolta in provincia di Lucca. Nel pomeriggio di giovedì 10 agosto un operaio di 35 anni è rimasto ferito dopo esser caduto da un'altezza di quattro metri, è successo a Porcari. L'uomo ha riportato un forte trauma al torace, è stato portato in ospedale a Cisanello.

Sul posto l'elisoccorso Pegaso, oltre all'ambulanza da Montecarlo. Il 35enne è stato caricato sull'elicottero e portato a Pisa con urgenza. Presenti sul posto anche le forze dell'ordine e i tecnici per la sicurezza sui luoghi del lavoro.