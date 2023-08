Pisa-Alghero, nuove rotte Ryanair anche d'inverno

Arrivano 5 nuove rotte nazionali per Alghero con la compagnia aerea Ryanair. I collegamenti saranno con gli aeroporti di Bologna, Milano-Bergamo, Milano-Malpensa, Napoli e Pisa. Le rotte sono pensate anche per l'inverno, a supporto di una maggiore connessione con l'isola con oltre 30 voli settimanali.

In una nota riportata da Agenparl sull'annuncio della tratta Pisa-Alghero, la compagnia aerea recrimina il comportamento del governo Meloni per il decreto contro il caro voli: "Mentre Ryanair sta investendo e guidando la crescita per la Sardegna, il Governo italiano sta facendo il contrario con il suo decreto fuorviante che viola i regolamenti dell’UE imponendo un limite di prezzo illegale sulle tariffe. Il Governo italiano dovrebbe sostenere e incentivare le parti interessate e le compagnie aeree, come Ryanair, a guidare la connettività e il turismo per la popolazione della Sardegna con costi di accesso inferiori che consentano la fornitura di maggiore capacità, più

connettività e tariffe più basse per i servizi tutto l’anno".

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: "Se questo nuovo decreto non verrà ritirato, Ryanair sarà purtroppo costretta a ridurre la capacità dalla Sardegna e dalla Sicilia, il che significherà meno passeggeri a tariffe più elevate".