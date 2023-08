Scritte anarchiche, imbrattata la sede di Fratelli d’Italia a Viareggio

“Un atto vile e inutile che va a offendere i sentimenti di tutta la nostra città e degli italiani che democraticamente hanno scelto Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. È già stata fatta denuncia presso il commissariato contro gli autori del gesto increscioso che è avvenuto questa notte.”

Marco Dondolini coordinatore comunale di Fratelli d'Italia e consigliere condanna fermamente l'attacco che si è tenuto stanotte alla sede di Fratelli d'Italia Viareggio che è stata imbrattata con scritte di vernice rossa e simboli anarchici ed altri che richiamano il comunismo; cosa che non è passata inosservata nel vicinato che prontamente, sentiti i rumori, ha avvisato il coordinatore. “Ci sentiamo attaccati per la nostra attività politica locale svolta in modo sano e attivo dal momento che cerchiamo di risolvere i problemi importanti della città tenendo sempre un atteggiamento costruttivo senza denigrare nessuno. Vogliamo ritenere questo avvenimento un puro atto di vandalismo fatto per cercare di destabilizzare e amareggiare chi, con dedizione e impegno, si occupa dei bisogni del territorio e cerca di fare sana attività politica. In casi come questi mi rifiuto di definire tali episodi di inciviltà come “gesti politici” dal momento che ritengo che la politica vera sia cosa ben diversa”.

“Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dimostrato solidarietà e sostegno e hanno fermamente condannato l'episodio. Siamo dispiaciuti ma questi attacchi non vanno ad incidere assolutamente sull'impegno che a livello locale, regionale e nazionale portiamo avanti ogni giorno. Ripareremo presto al danno fatto, ripuliremo l'esterno e continueremo a sostenere, esporre e a mantenere con serenità e a testa alta i nostri simboli e valori".

Fonte: Ufficio Stampa