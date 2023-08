Ciclista travolto nell'Aretino, il conducente dell'auto fugge via: scattano le ricerche del pirata della strada

Un giovane di 23 anni è stato travolto da un'auto mentre si trovava in bicicletta venerdì sera tardi a Foiano della Chiana, nel territorio di Arezzo. Il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente non si è fermato per prestare soccorso e ora è in corso una caccia per individuare il veicolo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del servizio 118, i quali hanno prestato le prime cure al giovane. Successivamente è stato trasportato in elisoccorso Pegaso al Policlinico Le Scotte di Siena in codice giallo.

I carabinieri della compagnia di Cortona sono stati incaricati di effettuare i rilievi di legge per ricostruire l'accaduto. Le indagini sono in corso per determinare la dinamica precisa dell'incidente. La zona dell'investimento si trova in una strada periferica dell'abitato e non dispone di telecamere di sorveglianza. Al momento, non risultano testimoni dell'accaduto.