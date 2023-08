I giovani Lupi della serie D saranno allenati da Giulia Genovesi

Proseguono gli “upgrade” in casa Lupi S. Croce. Il settore giovanile, oltre alla “slot” serie B, potrà contare su una “serie D” regionale che sarà utilissima per far fare esperienza ad atleti futuribili di fascia Under 17-Under 19. La categoria non è stata acquistata ma conquistata sul campo, con grande merito, al termine di un lunghissimo percorso nella Prima Divisione sia territoriale che regionale. Coach Sara Folegnani e suoi giovani ragazzi (molti dei quali confermati per la prossima stagione) hanno sovvertito qualunque pronostico imponendosi su avversarie inizialmente favorite o per obiettivi iniziali o per composizione della rosa. La promozione in D ha rappresentato l’ennesimo traguardo societario in un’annata che ha visto altri due salti di categoria: della Prima Divisione femminile (balzata in D) e della Terza Divisione femminile (promossa in Seconda).

La D maschile sarà allenata, il prossimo anno, da Giulia Genovesi, un’altra brava allenatrice che lo scorso anno ha ottenuti grandi risultati con le proprie formazioni (in primis con Under 15 maschile, portata alle fasi nazionali). Sarà coadiuvata e supportata dai dirigenti: Fabio Cani, Felice Mocciolella, Gianluca Sgherri.

Questi i Lupi che affronteranno il nuovo impegnativo campionato:

Palleggiatore: Damiano Calloni (confermato)

Schiacciatori: Duccio Scatragli (confermato), Cristian Gjoni (confermato), Edoardo Sorri (fine prestito da Cascine Volley), Geraldo Cani (confermato), Lorenzo Antrilli (confermato), Duccio Nesti (confermato).

Centrali: Iacopo Pieri (confermato), Gabriel Sergianni (confermato), Filippo Mocciolella (confermato), Matteo Gjoni (confermato).

Opposti: Filippo Bonvicini (confermato), Filippo Brotini (confermato).

Libero: Niccolò Sgherri (confermato).

Come da abitudini consolidate in casa Lupi S. Croce, “colleghi” biancorossi della formazione di serie B/Under 19 potranno integrare il roster strada facendo, alla bisogna, sia in allenamento che in gara.

