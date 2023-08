Tragedia in spiaggia all'isola d'Elba, muore una donna

Nel pomeriggio di oggi una donna, di circa 70 anni, è deceduta sulla spiaggia di Lacona all'isola d'Elba, nel comune di Capoliveri. Secondo quanto appreso sarebbero stati alcuni bagnanti ad avvistare il corpo della donna riverso in acqua, probabilmente colpita da un malore.

Immediatamente riportata a riva dai presenti priva di coscienza, sul posto poco prima delle 17 sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118. Avviate le pratiche di rianimazione, ma purtroppo per la donna i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Oltre ai mezzi di soccorso intervenuti anche i carabinieri. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Livorno.