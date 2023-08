Under 19 Eccellenza, collaborazione tra Juve Pontedera e Use Empoli al via

foto di archivio

Dopo quello con la Folgore Fucecchio per gli U17 e U15, la Bnv Juve Pontedera stringe un altro importante accordo di collaborazione sportiva. Questa volta la partnership è con l’Use Empoli, società militante in B interregionale, che da sempre come la società pontederese rappresenta una fucina, nonché un trampolino di lancio per i giovani ragazzi di talento cestistico che vogliono provare a fare della loro passione sportiva qualcosa di più una volta terminato il percorso giovanile avendo partecipato regolarmente ai campionati di eccellenza durante la loro crescita. La collaborazione in questione per la prossima annata sportiva riguarda la categoria regina del settore giovanile, si tratta per l’appunto dell’Under 19 eccellenza.

L’accordo, appena messo a punto, prevede: la denominazione della squadra iscritta al campionato federale prenderà il nome della Bnv Juve Pontedera; il campo di gara ufficiale per le partite casalinghe, sempre il lunedì sera, sarà la palestra Lazzeri dell'Use Empoli; per lo staff tecnico l'head coach sarà Davide Elmi, sponda Use già alla guida degli under 19 eccellenza nella scorsa stagione e contemporaneamente anche assistente della prima squadra bianco/rossa, uno dei due assistenti sarà Ivan Giusto, sponda Juve, già lo scorso anno assistente nella categoria eccellenza ma degli under 17 bianco/blu, l’altro sarà invece Giulio Vercesi, sponda USE, anche per lui si tratta di una conferma dopo il ruolo di assistentato espletato proprio già nella scorsa stagione negli under 19 eccellenza alle dipendenze anche quest’anno, come lo scorso anno, dell’attuale capo allenatore. Per quanto riguarda invece il roster si prevede l’inserimento di tre giovani atleti della società pontederese (Ferrati, classe 2005, Granchi, classe 2006, Iyamu, classe 2006, Lemmi 2005) ad integrazione della rosa empolese formata da ragazzi, classe 2005 e 2006 visto il biennio a cui è rivolto il campionato under 19 il prossimo anno, oltre al fuori quota Lorenzo Desideri, classe 2004, come consentito dal regolamento federale. Per il ruolo di accompagnatore ufficiale della squadra durante il campionato è stato scelto Samuele Pillastrini, sponda Juve.

Nel frattempo agli inizi di agosto è uscito prima l’elenco delle 72 squadre iscritte al campionato per la stagione 23/24 e dopo qualche giorno sono usciti anche i gironi, in totale ben sei, composti da 12 squadre ciascuno. Si ricorda che tale kermesse federale prevede la fase interregionale fin dalla prima giornata, la nostra squadra targata Juve/Use è stata inserita nel girone 4, al cui interno sono state inglobate insieme alle altre cinque compagini toscane (Don Bosco Livorno, Virtus Siena, Pino Firenze, Firenze Academy, Pistoia Academy) anche sei squadre tutte della regione Lazio (Stella Azzurra Viterbo, Fonte Roma, Basket Roma, San Paolo Ostiense, Smit Roma Centro, Tiber Roma).

Si preannuncia un campionato frizzante, entusiasmante ed interessante sotto tutti i punti di vista. "Il campionato under 19 eccellenza è un campionato di prestigio che fin dalle fasi iniziali si svolge a livello nazionale come si può vedere dalla composizione del girone" ha dichiarato il Ds e vicepresidente della Bnv Juve Pontedera Andrea Pierini. "L’intesa con l’Use Empoli ha permesso di allestire un gruppo competitivo dove sia i nostri giocatori bianco/blu che quelli di Empoli avranno modo di misurarsi con i migliori pari età di tutt’Italia. Con Use ci siamo trovati d’accordo fin da subito su tutto, è una società leader in Toscana e collaborarci è motivo di assoluto orgoglio e soddisfazione".

"Credo che questo tipo di collaborazione con una società seria e strutturata come la Juve Pontedera, possa essere un'ottima occasione di crescita per i ragazzi e lo staff tecnico - aggiunge il responsabile del settore giovanile dell'Use Empoli Francesco Mazzoni - Il campionato sarà di altissimo livello ma penso che la squadra allestita si farà trovare pronta. Rimane soltanto augurare un buon lavoro a tutti".

L’inizio della prossima stagione è ormai alle porte, si prevede il raduno nell’ultima settimana di agosto e così a commento del girone di campionato appena uscito ecco anche le prime parole di Davide Elmi, allenatore della nuova squadra under 19 eccellenza per la stagione 23/24: "Innanzitutto ringrazio entrambe le società per avermi dato la fiducia di occuparmi della squadra Under 19 Eccellenza. Con un roster così eterogeneo dovremo essere bravi a conoscerci il prima possibile e fare gruppo fin da subito. Sicuramente sarà un impegno tosto per i ragazzi viste anche le sei trasferte nel Lazio. Difficile al momento fare delle previsioni, la cosa più importante sarà riuscire a creare un’identità difensiva di squadra ed aiutare i ragazzi a crescere settimana dopo settimana sia tecnicamente che tatticamente".

QUESTO IL ROSTER COMPLETO DELLA SQUADRA UNDER 19 ECCELLENZA: Aramini Giulio, Cei Niccolò, Cerchiaro Davide, Chiarugi Tommaso, Desideri Lorenzo, Ferrario Alessio, Ferrati Alberto, Fogli Mattia, Giacomelli Thomas, Granchi Alberto, Iyamu Sebastian, Lemmi Gianluca, Pescini Nico, Raoul Tangala, Tosti Giovanni. Auguriamo ad entrambe le società un forte in bocca al lupo per il campionato under 19 eccellenza.

Fonte: Juve Pontedera