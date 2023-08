Malore fatale, scomparso prematuramente l'avvocato Parenti

Il mondo forense piange la prematura scomparsa di Massimo Parenti, avvocato di 51 anni originario di Buti, che esercitava la professione a Pontedera. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, venerdì sera l'uomo sarebbe stato colpito da un malore. Sul posto, nell'appartamento a Viareggio dove Parenti viveva la compagna e una figlia piccola di dieci mesi, si sono precipitati i soccorsi. Purtroppo i sanitari inviati dal 118 non hanno potuto far nulla per salvarlo.

Una tragedia che ha gettato nel dolore colleghi e coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato come professionista in Valdera, dove Parenti era cresciuto e lavorava condividendo lo studio con il fratello e altri colleghi, tutta la provincia di Pisa e molti altri luoghi della Toscana. Infatti, oltre al tribunale di Pisa, Parenti era conosciuto in tanti altri tribunali, in cui spesso si spostava per lavoro.