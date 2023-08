Barche trascinate a largo dalla corrente, non erano ancorate bene: recuperate dalla guardia costiera

Nella tarda serata di sabato, la Capitaneria di Porto di Livorno ha ricevuto una segnalazione di un'imbarcazione alla deriva al largo dell'isola di Capraia. L'imbarcazione, una barca a vela di bandiera francese, aveva luci fioche sottocoperta e sembrava priva di segni di vita. Una squadra è stata inviata a bordo per ispezionarla, ma non sono state trovate persone.

Si è scoperto che l'ancora era stata calata in modo errato, e la barca era stata trascinata via dalle correnti. I proprietari, una coppia italiana, erano ignari dell'accaduto poiché erano a bordo di un'altra imbarcazione.

In un secondo caso simile, un'altra imbarcazione è stata segnalata come portata via da ignoti, ma si è rivelato che anche in questo caso l'ancoraggio inadeguato e le correnti erano la causa dell'allontanamento.

La Guardia Costiera ha consigliato di ancorare correttamente, monitorare le condizioni meteorologiche e non abbandonare le imbarcazioni, per evitare situazioni pericolose. Entrambi i proprietari delle imbarcazioni sono stati multati con una sanzione di 500 euro per comportamenti irregolari.