Incidente all'Elba, alcol quasi 4 volte sopra il limite per un neopatentato

Controlli nel fine settimana dei carabinieri di Portoferraio e delle altre stazioni dell'Elba per le motivazioni più disparate: schiamazzi notturni, liti, incidenti stradali, soccorso pubblico a utenti della strada e del mare.

Nel corso di un intervento per schiamazzi, un 29enne capoliverese è stato sanzionato per ubriachezza in luogo pubblico, con una multa da oltre € 100.

C'è stato poi un incidente stradale, avvenuto a Porto Azzurro alle primi luci dell’alba di domenica mattina, che ha visto l’uscita di strada di uno scooter finito in una scarpata, per fortuna senza conseguenze gravi per il conducente. Il 27enne, residente in zona, si è rifiutato di essere sottoposto ad accertamento del suo tasso alcolemico, incorrendo così nella sanzione più grave prevista per questo tipo di condotta: patente di guida ritirata e sospensione del documento di guida fino a 2 anni, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, con pene che possono raggiungere anche un anno di arresto ed € 6.000 multa.

Un altro incidente è avvenuto in piena notte tra domenica e lunedì a Portoferraio, sulla SP 24, in cui un’auto si è ribaltata, superando lo spartitraffico e finendo nella corsia opposta di marcia. All’interno del mezzo cinque giovani, alcuni rimasti miracolosamente illesi.

Il conducente dell’auto, un 21enne portoferraiese neopatentato, a seguito dei rilievi affidati ai Carabinieri elbani è risultato positivo all’etilometro, con tasso alcolemico pari a 1,89 g/l (per i neopatentati il valore deve essere pari a zero). Per lui è scattato il ritiro immediato della patente e la denuncia alla Procura della Repubblica di Livorno, per guida in stato di ebbrezza alcolica in conseguenza di sinistro stradale con feriti; è prevista la revoca della patente di guida.

Un automobilista 62enne portoferraiese, invece, sottoposto a un normale controllo alla circolazione stradale, è stato trovato alla guida della sua auto non assicurata da oltre 6 anni: per lui è scattato il sequestro del veicolo e una multa da quasi € 1.000. Altri due veicoli sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile per circolazione in assenza della prescritta copertura assicurativa.

L’attività preventiva, che ha visto coinvolte diverse pattuglie delle Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha consentito, solo nella sera di domenica, l’identificazione di 63 persone e 48 veicoli, controllare 25 obiettivi sensibili e 7 esercizi pubblici.

I controlli dell’Arma su tutta l’isola proseguiranno per garantire la sicurezza dei residenti e dei numerosi turisti.