Luce dalle stelle, la 'lettura del cielo' al Parco di Dometaia

Nell’ambito dell’annuale rassegna Incontri archeo-astronomici a Dometaia, appuntamento fisso dell’agosto colligiano, che vede impegnati il Comune di Colle di Val d’Elsa, i Musei Civici di Colle di Val d’Elsa e l’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena. Giovedì 17 agosto, alle ore 21.30, nel Parco Archeologico di Dometaia, l’evento Luce dalle stelle.

Nel corso della serata l’archeologa Sofia Ragazzini e Alessandro Marchini, direttore dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena, leggeranno il cielo, partendo dai miti che hanno dato il nome ai pianeti e alle costellazioni per arrivare fino a noi, al nostro cielo, che poi è l’immagine del cielo così come appariva molti anni luce fa.

Un percorso a ritroso nel tempo entusiasmante, reso possibile anche grazie alla disponibilità dell’Osservatorio Astronomico che, grazie ai propri collaboratori, avvicinerà a noi questi mondi lontani con l’ausilio dei telescopi.

L’iniziativa, per la quale si consiglia la prenotazione e che sarà annullata in caso di pioggia, è realizzata in collaborazione con il Gruppo Archeologico Colligiano e rientra nell’ambito delle celebrazioni promosse per il 50° anniversario della sua fondazione (1973-2023).

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa