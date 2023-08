Ultimi giorni per visitare le opere di Mondino al Santa Maria della Scala

Ultimi giorni per visitare la mostra 'Aldo Mondino. START. Un incessante inizio’, a cura di Vittoria Coen, in programma al Santa Maria della Scala di Siena fino al 18 agosto.

L'esposizione racconta la ricerca artistica di Mondino attraverso oltre trenta opere, provenienti da gallerie e collezioni private, che testimoniano l’uso di tecniche e materiali diversi con una varietà di stili e soggetti che spaziano dall’Oriente, al Nord Africa, all’India, alla tradizione ebraica.

Il 17 e il 18 agosto sarà presente Antonio Mondino, figlio dell’artista e presidente dell’Archivio Aldo Mondino, che sarà disponibile ad accompagnare i visitatori in mostra con una visita in italiano e in inglese alle ore 17. Per partecipare all'iniziativa non è necessaria la prenotazione.

Fonte: Santa Maria della Scala Siena