Armato di coltello da cucina alla stazione di Castelfiorentino: denunciato

Continuano i controlli nell'area della stazione ferroviaria di Castelfiorentino, da tempo frequentata da persone con precedenti e luogo di microcriminalità. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 23enne marocchino per porto d'armi e per essere irregolare in Italia. Durante un controllo alla stazione è stato trovato con un coltello da cucina dalla lama di 25 cm. Dalla banca dati delle forze dell'ordine infine è emerso che non aveva regolarizzato la sua posizione.