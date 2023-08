Consigliere regionale ritrova busta con 5mila euro persa da un turista all'Elba

Un Ferragosto senza sorprese per il signor Guillermo, un turista argentino che durante la sua vacanza con la famiglia all'isola d'Elba aveva perso una busta dal contenuto fondamentale: 5mila euro e svariati dollari.

Il rischio infatti era quello di veder svaniti i risparmi messi da parte per la vacanza. Per fortuna, chi ha trovato l'involucro pieno di denaro è stato il consigliere regionale della Lega Marco Landi. Il giorno dopo il ritrovamento è stato possibile rintracciare di persona, tramite qualche contatto tra spiaggia e hotel a Cavoli, il turista sudamericano per riconsegnare i soldi.